Mañana Mañana trekt ruim 27.000 bezoekers op nieuwe locatie

Sfeer was ‘magistraal’

Samen met alle dag- en campinggasten leidde dit tot een aantal van 27.034 bezoekers. Een daling na jaren van groei in Vorden, dat steeg van 26.848 bezoekers in 2017 naar circa 29.850 gasten in 2019. Dat deed echter niets af aan de sfeer, die was volgens de organisatie ‘magistraal’. Bovendien verliep het festival zonder incidenten.



Het was de eerste keer dat het feest bij kasteel Oolde van de familie Croll in Laren werd gehouden. Mañana Mañana begon in 2013 op Landgoed Enghuizen in Hummelo, verhuisde na enkele succesvolle jaren naar het terrein van kasteel Vorden en maakte vorig jaar bekend dat Laren de nieuwe feestlocatie was.