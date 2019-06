Mañana Mañana vindt zichzelf opnieuw uit

Beltrums echtpaar Hoitink zoekt na 60 jaar huwelijk nog altijd gezellig­heid op

9:45 BELTRUM - Al vanaf hun huwelijk, zestig jaar geleden, wonen Frans en Willemien Hoitink in het ouderlijk huis van Frans aan de Zwarteweg in Beltrum. „Zestig jaar geleden zaten we hier met heel veel aan een grote tafel.”