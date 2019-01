Manege in plaats van megastal in Lochuizen?

Lot bepaalt: Liselore Geurts is zorgvrij­wil­li­ger van het jaar in Bronck­horst

10 januari Haar naam kwam woensdagavond in Hengelo letterlijk uit de hoge hoed en daarmee was Liselore Geurts plotseling de Bronckhorster vrijwilliger van het jaar in de categorie Zorg. De Hengelose (53) kan zich prima vinden in de keuze voor loting: ,,Het is toch appels met peren vergelijken.”