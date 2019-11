Manege Wehl gekocht voor huisvesting arbeidsmigranten

Kleur van pieten tijdens intocht Sinter­klaas in Zutphen blijft geheim uit angst voor heisa

8:17 De organisatie van de Sinterklaasintocht in Zutphen is bang voor heisa en wil daarom niet vertellen hoe de pieten er uitzien op 23 november. ,,Als we zeggen welke pieten er straks in Zutphen rondlopen, krijgen we misschien verkeerde groepen op ons kinderfeestje. Dat willen we niet’’, zegt John Peter Murray namens de organisatie.