Manege Wehl is gekocht voor arbeidsmigranten

Dat staat in de koopakte - daterend van 15 mei 2019 - die in bezit is van deze krant. De koper van de manege, die iets buiten het dorp ligt aan de Kelderweg, wil de aanwezige opstallen verbouwen en er eventueel nieuwe chalets realiseren.



In de zoektocht naar de nieuwe eigenaar duikt de naam van directeur Edward Windhorst van kippenslachterij Esbro op. De koper is Kever Investment uit Oudewater, die een link heeft met de Huisvesting Arbeidsmigraten Group bv, waar Esbro-baas Windhorst bestuurder van is.



Esbro is een kippenslachterij bij Wehl, waar begin dit jaar 650 mensen werkten onder wie 500 arbeidsmigranten, veelal Polen. Tot dusverre ontkent Esbro, bij monde van verkoopdirecteur Jacob van Beek, plannen te hebben om de manege te gebruiken als huisvesting voor werknemers. Directeur Windhorst was niet bereikbaar voor commentaar.