Manifestatie voor Oekraïne in Winterswijk: ‘We zijn in gedachten bij inwoners van het oorlogsgebied’

De bijeenkomst in het Vrijheidspark bij het Raadhuis die om acht uur begint is bedoeld om de aanval van Rusland op Oekraïens grondgebied te veroordelen en op te roepen tot vrede. Bengevoord opent de manifestatie met een toespraak. ,,De oorlog op het Europese vasteland schokt ons allemaal. We weten allemaal dat de prijs van oorlog hoog is. De verwoesting doet wat met een land en haar inwoners. Daarom willen we aangeven dat we in gedachten bij de mensen in Oekraïne zijn.”