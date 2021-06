Mannen bellen uit het niets aan met bizar verzoek: ‘Is uw dochter thuis voor een blind date?’

Tientallen rijtuigmo­del­len van overleden Jo uit Lochem pronken na zijn dood in musea door heel Nederland

11 juni Het was de grote passie van wijlen Jo Ziemerink uit Lochem: het maken van schaalmodellen van allerlei oude wagens en rijtuigen. Tot in het kleinste detail maakte hij koetsen, calèches, militaire voertuigen en huifkarren na in zijn huis in Lochem. Binnenkort zijn ze te bewonderen in musea door heel Nederland.