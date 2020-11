Mannen in gele pakken halen mestkelder drugslab bij Drempt leeg

Geen mannen in witte, maar in gele pakken - de bedrijfskleur van de Zuid-Hollandse saneerder Mourik - rolden de slang vanaf de tankwagen. De slang ging door de heg over het erf, voorbij de boerderij naar de verderop staande schuur.



Hier vond de politie 8 mei een lab waar de syntethische drug crystal meth werd gemaakt. Kwik is hiervan een afvalstof. Een kleine hoeveelheid daarvan zat in de mestkelder. Daarnaast zat er vooral methanol in, een stof (giftig bij inname) gebruikt in de chemische industrie.