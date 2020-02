Mannen uit Drempt en Velp krijgen celstraffen voor diefstal schietvereniging bij Neede

Extra informatie­avond over ondermij­ning na vondst drugslab in Vragender

11:51 VRAGENDER - Naar aanleiding van het oprollen van een drugslab wordt er door de gemeente Oost Gelre in Vragender een extra informatieavond over ondermijning gehouden. De gemeente wil burgers helpen om sneller signalen van criminaliteit in de eigen omgeving te herkennen.