Mannenkledingzaak Jac Hensen vertrekt na 15 jaar uit Doetinchem: ‘Maar de stad is geen gesloten boek’

,,De directie is er niet uitgekomen met de pandeigenaar over de huurprijs", zegt Rick Benerink, assistent-bedrijfsleider van de vestiging aan de Huber Noodtstraat in Doetinchem. ,,Een ander geschikt pand is niet gevonden. We sluiten niet uit dat we op termijn weer terugkeren in Doetinchem. De stad is geen gesloten boek. Maar voor nu gaan we weg."