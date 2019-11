Mannentoilet, oase van rust; vrouwentoilet, een heksenketel

Mannen waren vroeger jagers. Hadden geen tijd om te beppen. Met korte lijnen en directe instructies werd mr. Mammoet in een hoek gezet en de speer in zijn dikbil. Dan keken wij mannen elkaar aan en keken naar de mammoet die op apengapen lag en zeiden we: ,,Mooi”. Zo praten mannen met elkaar. Kort van stof.



Mannen onder elkaar staren altijd gezellig samen naar hun biertjes en en dan hebben ze alderbastend mooie tijd. Ons mannentoilet is daar een heerlijke afspiegeling van. Een oase van rust, wij mannen praten daar sporadisch.



Vrouwen wel. Die hoor je zelfs bij ons op het toilet. Kermis, volksfeest of brullef: het vrouwentoilet is een heksenketel. Mannen staan gebroederlijk naast elkaar.



De vlotte jeugdige feeststraal naast de druppelende oudere: ,,Alles goed?” Hooguit knikken we over het schotje heen tevreden naar elkaar: ,,OOOHH. Wat is het toch altijd fijn da-k kan pissen”. ,,Geet goed?” ,,Yup. Met ow?” ,,A-j kunt pissen is alles goed”. ,,Gezellig hè”. Dat is het, totdat ome Willem een knallende scheet laat en zegt: ,,As het water zakt dan knapt het ijs”.