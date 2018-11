‘Mantelzorger, leer ook beter voor jezelf te zorgen!’

VIDEO Door weilanden, over droge sloten en langs de Keizers­beek

7 november IJZERLO - De jachtleider had de 33 ruiters nog gewezen op de sloten rondom IJzerlo, die allemaal droog stonden, maar de deelnemers aan de slipjacht zagen even later dat er in de Keizersbeek nog wel wat water stond. De meute honden en ruiters denderde over de oevers van de beek in het buitengebied van IJzerlo.