Mantelzorgkinderen in het zonnetje gezet in Berkelland: ‘Voor één keer ging alle aandacht naar hen uit’

Je bent jonge mantelzorger als je opgroeit in een gezin met een ziek of gehandicapt familielid. Dat kan één van je ouders zijn of je broer of zus. Door die ziekte heb je extra taken in het huishouden en is er minder aandacht voor je. Naar schatting één op de vijf kinderen is jonge mantelzorger, zegt Jeanine Ebbers van het Knooppunt Mantelzorg Berkelland. „Het zijn flinke aantallen, ook in onze gemeente. We gaan ervan uit dat het in Berkelland om 1000 kinderen gaat in de leeftijd van 0 tot 12 jaar en om nog eens 1200 jongeren van 13 tot 24 jaar.”