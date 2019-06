Marcel Helmers uit Beltrum koninklijk onderscheiden

Burgemeester Joost van Oostrum reikte de versierselen uit tijdens de bestuursvergadering van Sportcentrale VIOS op Sportpark De Sonders. Helmers is ruim 30 jaar actief voor het algemeen belang in Beltrum. Hij had onder meer bestuursfuncties bij Tafeltennisvereniging VIOS, de Raad van Overleg, Sportcentrale VIOS, de Parochiële Caritas Instelling van de Sint Paulus Parochie en de Stichting Oud-Beltrum. Helmers is Lid in de Orde van Oranje Nassau.