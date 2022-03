Marcellino Kropman: ‘Geef Berkellander de ruimte om te leven en te ondernemen’

Wie is Marcellino Kropman? Hij werd geboren in Haarlem, woonde daarna in Rotterdam, Rheden en streek in 1983 in Ruurlo neer. Hij werkte onder meer bij de Luchtmacht en daarna bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Kropman was directeur bij Univé, interim-manager, als fanatiek zwemsporter betrokken bij het bestuur van de sportbedrijven in Doetinchem en Raalte, heeft een eigen verzekeringsbedrijf en is betrokken bij een start-up in Berkelland.