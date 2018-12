Marco Kroon signeert op de kerstborrel van het veteranenontmoetingscentrum: 'hij staat bij ons heel hoog aangeschreven’

,,Het is me een eer om jou een hand te mogen geven”, zegt een oorlogsveteraan. Na een stevige handdruk schrijft Marco Kroon (48) een persoonlijke boodschap in het boek van de man. Daarna volgt een foto. Zo gaat het deze zaterdagmiddag in het veteranenontmoetingscentrum Spoorzicht in Doetinchem bijna anderhalf uur lang door.