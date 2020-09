Maria houdt van Groenlo: ‘Ik ben binnen de gracht geboren, dan ben je een echte’

Het gemis van het Beltrumse volksfeest: ‘Er zijn even geen drempels, iedereen is gelijk’

6 september BELTRUM - Stuk voor stuk balen ze, dat het dit jaar niet doorgaat. Want het volksfeest is zoveel meer dan een wagen bouwen en iets te veel bier drinken in een feesttent. Vijf inwoners van Beltrum, over de kracht van de kermis. „Dit is het bindmiddel van ons dorp.”