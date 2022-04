Marian Bolster (CDA) verlaat na 21 jaar de gemeenteraad: ‘Politiek heeft mijn leven verrijkt en gevormd’

Marian Bolster werd onder de rook van de Hollandsche Molen geboren in een katholiek gezin in de Needse buurtschap Lochuizen. In het verzuilde Neede ging de jonge Marian vanzelfsprekend naar de katholieke Ariënsschool en haar ouders stemden uiteraard KVP en later CDA. Ze studeerde aan de pabo in Enschede en stond daarna onder meer voor de klas in Rekken. „Ik heb collega CDA-raadslid Stefan Bos nog als klein kind in de klas gehad”, zegt ze lachend. „Wel bijzonder om dan later samen te werken in de fractie.”