Marian werkt al 40 jaar als ouderengeneeskundige: ‘Hier kan ik de hele mens zien’

Op haar 25ste afgestudeerd in geneeskunde aan de universiteit van Utrecht, wist Marian van Gaasbeek al meteen dat ze er niet veel voor voelde om de rest van haar leven aan de operatietafel te staan. ,,Ik wilde naar de hele mens kijken. Wat is de context, hoe zit iemand in zijn vel? Het vak van specialist ouderengeneeskunde bestond nog niet. Dus bleven voor mij eigenlijk alleen kindergeneeskunde en een huisartsenpraktijk over, ook twee richtingen waar je meer doet dan alleen een gebroken been beter maken.” Toen ze bij verpleeghuis Antonia in Terborg een tijdje kon waarnemen lag haar toekomst vast ,,Ik wist meteen: dit is het. Hier kon ik de hele mens zien. Je moet niet de illusie hebben iedereen helemaal beter te maken, maar je kunt er wel voor zorgen dat mensen hun laatste levensfase zo aangenaam mogelijk doorkomen.”

,,De situatie was totaal anders dan nu. Mensen lagen in kamers van vijf of drie personen. Tegenwoordig heeft iedereen in het woongedeelte een eigen kamer. In een ruimte waar eerst 32 mensen verbleven, wonen nu 14 mensen. Ik heb meegemaakt dat mensen hun 12,5 jarig jubileum vierden. Zolang woonden ze in het verpleeghuis. Dat is nu ondenkbaar. Mensen die hier nu binnenkomen hebben een veel complexere problematiek. De gemiddelde verblijfsduur is nu een jaar.”



,,De benadering van de cliënten was ook totaal anders. In die tijd zag de nachtdienst het als een prestatie als de cliënten om 7 uur ’s morgens gewassen waren. Er werd veel minder gekeken naar wat de mensen zelf wilden. Tegenwoordig proberen we juist in beeld te krijgen wie we voor ons hebben, gaan we veel meer uit van de vraag van de cliënt.”