Mariana tijdens benefiet voor Oekraïne: ‘We willen graag werken, maar waar moeten onze kinderen dan heen?’

„Ons leven was redelijk simpel, niet heel speciaal, we hadden een huis, een hond, een kat, een baan, we konden ons goed redden”, vertelt de 21-jarige Sacha aan het begin van de avond op het podium van het Openluchttheater. Achter haar verschijnen op het grote scherm beelden van het dorp waar ze woonde, er is weinig meer van over, het is platgebombardeerd. Ze is hier met haar moeder en haar kat en hond.