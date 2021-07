Marianne Appels legt coronajaar vast in pentekeningen: ‘Het was soms tegenstrijdig en gecompliceerd’

Een dik jaar maakte Marianne Appels coronagerelateerde tekeningen. Ze begon ermee aan het begin van de pandemie en stopte toen ze zelf twee keer gevaccineerd was. Niet alleen legde ze gebeurtenissen vast in inkt, ook de verwarring die de maatregelen en berichtgeving af en toe bij haar opwekte. „De informatie was soms tegenstrijdig of gecompliceerd”, zegt ze. „Bijvoorbeeld: Hoe zit dat nu precies met dat R-getal en helpen die mondkapjes wel of niet tegen besmetting?” Maar ook de meer politieke gebeurtenissen verwerkte ze, zoals het huwelijksfeestje van Ferd Grapperhaus.