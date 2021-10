Marianne Besselink opnieuw zes jaar burgemeester van Bronckhorst

In mei van dit jaar heeft de gemeenteraad unaniem besloten om Besselink aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente. Besselink is sinds 2015 burgemeester van Bronckhorst. De herbenoeming staat voor nog eens zes jaar.

Het beëdigen gebeurt donderdagmiddag in het provinciehuis in Arnhem door John Berends, commissaris van de Koning in Gelderland. De gemeenteraad besteedt donderdagavond tijdens de raadsvergadering aandacht aan de herbenoeming. De vergadering is thuis live te volgen via www.bronckhorst.nl.