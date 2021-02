Marianum opent Huiskamer in Lichtenvoorde voor eenzame leerlingen

LICHTENVOORDE/GROENLO - Leerlingen van het Marianum die zich eenzaam voelen en het moeilijk vinden om aan de slag te gaan met hun taken voor school, kunnen vanaf deze week terecht in De Huiskamer op de locatie Lichtenvoorde. Ook is er een telefonisch spreekuur voor ouders en leerlingen die thuis tegen problemen aanlopen.

De Huiskamer op school aan de dr. Ariënsstraat 3 in Lichtenvoorde is op maandag, dinsdag en woensdag geopend van 8.30 tot 13.15 uur. Leerlingen kunnen hier hun online lessen volgen en een praatje maken of iets drinken met jongerenwerkers van Mazzel.

Inschrijven

Vanwege de coronamaatregelen is in De Huiskamer plek voor maximaal zeven jongeren. Daarom vraagt de scholengemeenschap leerlingen om van te voren in te schrijven voor een dag in de week. Dat kan via de website van het Marianum.

Telefonisch spreekuur

Voor leerlingen en ouders die thuis tegen vragen of zaken aanlopen waarvoor ze hulp en/of advies nodig hebben, heeft het Marianum een telefonisch spreekuur ingesteld. Leerlingen kunnen op maandag bellen, ouders op dinsdag en woensdag, steeds tussen 14.00 en 15.00 uur. Het spreekuur is te bereiken via het algemene nummer van de scholengemeenschap, tel. 0544 - 477 070.