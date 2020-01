Marie bedacht de 2-plus-1-formule: wat maakt je blij en wat had beter gekund vandaag

Ik begon onmiddellijk te glimlachen. En of ik het nog wist.



Ik leerde Marie kennen in het revalidatiecentrum. Ze lag op dezelfde verdieping en we kwamen elkaar vaak tegen. Op de gang of in de fysioruimte. Allebei wat onwennig in onze rolstoel.



Soms hadden we het moeilijk en probeerden we elkaar op te peppen. Marie bedacht daar een formule voor. De 2-plus-1-formule. De 2 stond voor het benoemen van twee gebeurtenissen waar je die dag blij van werd. De 1, die ze er later aan toevoegde, stond voor iets dat die dag beter had gekund.



Elke avond na het bezoekuur wisselden we uit wat de formule ons bracht.