Marieke Altena over tijdelijke fototentoonstelling: ‘Meer aandacht voor vrouwelijke fotografen’

„Ik wil vrouwen meer in beeld zetten, want er wordt nog steeds verschil tussen man en vrouw gemeten, in veel beroepen is een vrouw nog steeds niet vanzelfsprekend”, zegt Altena. Dat ze koos voor vrouwen die doorgaans anderen in beeld brengen, is niet geheel toevallig. Door haar werk, het stylen van bruiloften en evenementen, komt ze regelmatig in contact met fotografen. „Bovendien is fotografie enorm in opkomst, het is echt iets van deze tijd. Dat komt natuurlijk door alle mediamogelijkheden en het feit dat veel mensen willen laten zien wat ze doen, zoals op Instagram.”