Marieke en Johan doen een ‘Ik vertrek’ in eigen land en verhuisden naar Winterswijk: ‘Het is een lot uit de loterij’

Vanuit Aerdenhout, bij Haarlem, leek de Achterhoek héél ver weg. Marieke van Meegen en Johan Breukelaar wilden landelijker wonen, ergens midden in het land. Eerst oriënteerden ze zich in de buurt van Wageningen. Geen goed aanbod. Daarna in de buurt van Epe en Heerde.



Mooi huis, maar geen klik met het dorp. Toen kwam tóch de verre Achterhoek in beeld. Van Meegen had inmiddels besloten haar winkel in natuurvoeding in Haarlem te verkopen. Breukelaar werkte vooral vanuit huis als adviseur in de chemie in met name Brussel.



,,Ik had drie huizen op het oog: in Varsseveld, Aalten en Winterswijk”, vertelt Breukelaar. ,,Dat in Varsseveld was net verkocht. Het huis in Aalten was het net niet. Toen kwam ik hier op een vrijdagmiddag in juni in Winterswijk. Ik liep met de makelaar door het huis en de grote tuin. Na de rondleiding zei ik meteen: ik wil een bod doen. Ik was op slag verliefd geworden op het huis.”



Nog dezelfde middag van de bezichtiging kwam het tot een deal. Het huis werd niet ver onder de vraagprijs verkocht voor 835.000 euro.