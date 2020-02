Marieke Overduin-Biesma voorgedragen als nieuwe wethouder Oude IJsselstreek

Oost Gelre steeds vaker in actie om drugs te bestrijden

Oost Gelre komt steeds vaker in actie om het gebruik van drugs en de handel en productie te bestrijden. Dat gebeurt door beter toezicht op plekken met drugshandel, het in de gaten houden van leegstaande panden en gerichte controles in het buitengebied en op bedrijventerreinen. Ook helpt het dat inwoners steeds vaker de gemeente en politie tips geven.