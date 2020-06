Mariekes thriller gaat over een gruwelijke jeugd: ‘Zélf had ik een heerlijke jeugd’

WEHL - Marieke Damen uit Wehl deed vijf jaar over haar eerste thriller. Nu 'Stilleven' in de winkel ligt, krijgt het lovende kritieken.

Wie de thriller Stilleven van Marieke Damen (43) uit Wehl leest, slaat de schrik om het hart. Opgroeien in een gezin waar verslaving, mishandeling en geestelijke terreur aan de orde van de dag zijn. Met een oudere zus die de hoofdpersoon er doorheen sleept, maar met wie ze vervolgens twintig jaar geen contact heeft.

Niet autobiografisch

Nul autobiografisch, zegt de schrijfster lachend over haar thrillerdebuut. ,,Nee, joh. Het is echt allemaal fictie. Ik heb een heerlijke jeugd gehad, met twee lieve ouders. En ik heb niet eens een zus, alleen twee oudere broers.''

Sabbatical

Marieke Damen begint te schrijven tijdens een sabbatical in Zuid-Afrika, waar ze een jaar lang vrijwilligerswerk doet. Ze maakt blogs, stuurt columns in en schrijft twee kinderboeken. In 2014 doet ze met succes mee aan een commerciële schrijfwedstrijd. Haar verhaal in de gratis bundel Lef wordt door de lezers hoog gewaardeerd. ,,Toen dacht ik: kennelijk doe ik toch iets goed", zegt de geboren Doetinchemse.

Masterclass Marion Pauw

Ze volgt een masterclass bij schrijfster Marion Pauw. ,,Ik deed daarvoor maar wat. Door haar heb ik veel geleerd over de techniek van het schrijven.''

Vijf jaar lang werkte ze aan haar eerste thriller. Die is inmiddels dankzij uitgeverij LetterRijn op de markt. De reacties zijn ronduit bemoedigend. ,,De eerste oplage van zevenhonderd stuks is uitverkocht, er komt in elk geval een tweede druk'', zegt Damen. ,,En op het grootste lezersplatform Hebban.nl staan veel positieve reacties van lezers. Ik krijg heel mooi recensies.''

Op naar de volgende thriller

De eerste zinnen van een tweede thriller staan al op haar laptop. ,,Want ik moet binnen twee jaar wel met iets nieuws komen. Er komt zoveel op de markt, je bent zo vergeten.''

Haar eerste boek gaat over de 10-jarige Monica en haar oudere zus Manuela. Samen doorstaan ze de gruwelen van een ontaard gezin. De hoofdstukken over het heden worden afgewisseld met flashbacks uit 1998. Ondanks hun hechte band raken de zussen gebrouilleerd en hebben twintig jaar geen contact.

Schilderen

Volledig scherm Auteur Marieke Damen op de foto in de geest van de cover van haar eerste thriller. © Jan Ruland van den Brink Dat verandert als de oudere zus na twee decennia aan kunstenares Monica vraagt een portret van haar te schilderen. Het leidt tot een serie dramatische en een ongekend heftige climax, die aantonen dat de traumatische jeugdjaren een zware tol hebben geëist.



De opbrengst gaat niet naar de bankrekening van de Wehlse. ,,Ik werk als internationaal accountmanager. Ik hoef niet van het schrijven te leven.'' Vandaar dat is besloten om het geld te gebruiken om kinderen die in woongroepen leven een dagje uit te bezorgen.



,,Daar is vaak geen geld voor, terwijl mooie ervaringen juist voor deze groep belangrijk zijn voor het zelfvertrouwen. Ik heb me het lot van kinderen altijd al aangetrokken.'' Diverse middenstanders in de regio steunen dit initiatief.

Opgedragen aan twee mensen

Stilleven is opgedragen aan twee mensen. De eerste is peuter L., die als 3-jarige zo zwaar wordt mishandeld dat ze overlijdt. 'Omdat je nooit vergeten mag worden', schrijft Marieke Damen in haar voorwoord.

De tweede aan wie het boek is opgedragen is haar goede vriendin Christa, die al haar hoofd-stukken als eerste las en van commentaar voorzag. ,,Net voor het boek uitkwam, ze heeft de cover nog gezien, is ze plotseling gestorven.''