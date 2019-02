Mariënvelde helpt KPN bij vinden van plek voor antenne

Het is nog niet bekend wanneer die antenne precies wordt geplaatst, vertelt voorzitter André Bokkers van Mariënvelds Belang. ,,Het bericht van KPN is positief, maar we hebben nog niks.” In een bericht van het telecombedrijf staat dat Mariënvelde op de kaart staat voor plaatsing van een antenne. ,,Er is zeg maar een mastenplan, daar zijn we in opgenomen. Dankzij de inzet van Mariënvelds Belang, kregen we te horen.”

Een stuk minder

De slechte bereikbaarheid van mobiele telefoons is al langer onderwerp van gesprek in het dorp, dat midden in de driehoek tussen Lichtenvoorde, Varsseveld en Ruurlo ligt. Op kaarten die de dekking van de mobiele netwerken aangegeven is te zien dat de dekking juist in het dorp een stuk minder is.

,,Er werd en wordt veel over geklaagd”, weet de MB-voorzitter. ,,Het bereik is beroerd, er wordt vooral geklaagd over verbindingen die opeens worden verbroken.” Telecombedrijf KPN erkende dat er sprake was van. een ‘witte vlek’ in de dekking, maar dat er weinig over werd geklaagd.

Enquête