Marijke was de eerste Achterhoekse met corona: ‘Toen er twee ‘marsmannetjes’ in mijn slaapkamer stonden begon de film’

Verkie­zings­bor­den VVD in Doetinchem voorzien van Hitlersnor­re­tje: ‘Het lijkt een gecoördi­neer­de actie’

4 maart DOETINCHEM - Woedend is de VVD-fractie in Doetinchem, nu onbekenden twaalf van de twintig verkiezingenborden in de gemeente hebben toegetakeld. Op de meeste is de liberale voorman Mark Rutte voorzien van een Hitlersnorretje. Andere zijn vernield.