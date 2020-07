Marika maakte van Eibergse apotheek haar atelier: ‘Zoveel ruimte en licht en tegelijkertijd in het dorp’

Het was een geval van ‘je moet er doorheen kunnen kijken’ toen Marika en haar man een jaar geleden voor het eerst in het pand aan de Grotestraat 74 rondliepen. Waar jarenlang de Benu-apotheek had gezeten, was een leeg winkelpand achter gebleven waar de spreekkamer, de balie en de vele apothekerskasten nog in zaten. Maar Marika en Jan zagen meteen de mogelijkheden. „Ik dacht: je zal hier toch wonen!”, vertelt de beeldend kunstenares enthousiast. „Een loftachtig pand met zoveel ruimte en licht en tegelijkertijd in het dorp. Ideaal, vonden wij.”