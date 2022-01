Marja uit Borculo ‘duikt’ het nieuwe jaar in, maar water uit blik geeft niet zo’n enorme kick

De blikken, inclusief bijpassende muts en soep, zijn verspreid door Unox, de sponsor van de Nieuwjaarsduik in Scheveningen. 50.000 mensen in Nederland hebben zo’n pakketje aangevraagd. Marja en Tonny konden niet achterblijven. Niet alleen zijn de twee zestigers fervente deelnemers, samen zijn ze er ook mede voor verantwoordelijk dat er in hun woonplaats Borculo al 15 jaar een nieuwjaarsduik plaats heeft. In de Hambroekplas. Voor 2022 hadden ze de T-shirtjes, een verzamelobject, al in huis.

Sociaal contact zit niet in blik

„Dit is wel een heel andere ervaring hoor”, zegt Marja. „Het water is wel echt zout, dat kon ik proeven toen ik het over mij heen goot. De nieuwjaarsduik is vooral de kick, je doet het toch maar even op 1 januari. Even met zijn allen in het ijskoude water springen en kopje onder gaan. Het is ook goed voor je lichaam. En daarnaast gaat het om de sociale contacten. Maar allebei vind je natuurlijk niet in zo’n blik.”

Marja Schulenberg hoopt dat 2023 weer begint met een duik in de plas. „Onze duik in Borculo is ontstaan tijdens de gemeentelijke herindeling in Berkelland. Een spontaan idee. Twee keer moesten we het afgelasten omdat de plas bevroren was. En nu voor de tweede keer vanwege corona. We zijn er wel weer aan toe dat het door kan gaan.”

Een Nieuwjaarsduik in Borculo door Marja en Tonny Schulenberg. Twee blikken zeewater moeten het gemis van de traditionele duik van Berkelland goed maken. © Jeroen Jazet