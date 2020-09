Marja Weijers per 1 oktober interim-directeur SKB Winterswijk

Ervaren

Weijers is een ervaren bestuurder en heeft in haar loopbaan diverse bestuursfuncties voor ziekenhuizen vervuld, aldus Santiz. De afgelopen vijf jaar werkte zij als directeur in het Laurentiusziekenhuis in Roermond. Daarvoor was zij lid van de Raad van Bestuur van de Alrijne zorggroep en van het Diaconessenhuis in Leiden. Naast haar werk als directeur had zij verschillende nevenfuncties. Zo was zij onder meer voorzitter van Roermond Gezond en lid van de commissie kwaliteit en veiligheid van de NVZ.