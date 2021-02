Mark Boumans: ‘Alleen bij de ziekenhuizen zie ik een strijd tussen oost en west’

We gaan erop uit! Maar wat kan en mag er dit lenteweek­end in Oost-Nederland?

19 februari Stonden we een week geleden nog op het ijs, aankomend weekend kan de zomerjas aan. Volgens de weersverwachtingen wordt het zonnig en kan de temperatuur op plekken stijgen tot 17 graden. Maar waar kunnen we dit weekend naartoe? En wat kan en mag volgens de Veiligheidsregio? ,,We willen bovenal mensen laten genieten van het weer.”