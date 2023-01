Mark van den Oever van Farmers Defence Force zal jaloers zijn op de klimaatactivisten

column Boodschap­pen doen over de grens is reis terug in de tijd: ‘Zijn we hier in een derde wereldland?’

Een derde wereldland? Dat gaat misschien wat ver. Maar wie wel eens de Achterhoekse of Twentse oostgrens over gaat om boodschappen te doen in Duitsland, gaat terug in de tijd. Aan de ene kant heeft het wel wat: die nostalgie. Aan de andere kant is die prehistorie soms bloed irritant!

