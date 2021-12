Markante Indië-veteraan en Reünie-supporter Wim Kerperien (93) overleden

BORCULO - In verzorgingshuis Careaz J.M. Andriessen is deze week Borculoër Wim Kerperien overleden. Hij was 93 jaar oud. Kerperien, die eerder aan de Lange Wal tegenover het Berkellandse gemeentehuis woonde, genoot bekendheid als Indië-veteraan.

„Hij keek bij de burgemeester naar binnen, zei hij altijd”, zegt Mans Koster van Veteranenplatform Berkelland, over Wim Kerperien. „Omdat hij recht tegenover de brug bij het gemeentehuis woonde. In die omschrijving zat tegelijk heel wat symboliek, want Kerperien schroomde niet om mensen aan te spreken over bijvoorbeeld de positie van veteranen.”

Maar Kerperien was meer. Voetbalvereniging Reünie mocht hem tot de oudste gelederen trouwe fans rekenen. Wim Kerperien reisde jarenlang mee naar elke uitwedstrijd van de Borculose club.

In 2010 vertelde Kerperien over zijn ervaringen als Indiëganger. Hij was 20 toen hij in 1948 ‘voor zijn nummer’ werd opgeroepen om naar Indië te worden uitgezonden. Hij diende in Semarang op Midden-Java. Eind 1950 keerde hij terug.

Mans Koster: „Dat het altijd maar over de misdaden van het Nederlandse leger in Indië ging, zat Wim zijn hele leven dwars. Natuurlijk gebeurden er dingen die niet door de beugel konden. Maar ook aan de andere kant werden dingen uitgespookt, waar je niet met een schouderophalen aan voorbij kon gaan.”

Indiëmonument

In Borculo maakte Wim Kerperien zich sterk voor handhaving van het Indiëmonument op de ‘oude’ plek, in het Cycloonpark, in plaats van het naar een plek buiten het park te verplaatsen. Hij was ooit een van de mede-initiatiefnemers om hier met een monument stil te staan bij dit deel van de Nederlandse koloniale geschiedenis.

Kerperien leed aan Alzheimer. Toen thuis blijven wonen geen optie meer was, verhuisde hij eerst naar Groenlo; later lukte het om terug te keren naar Borculo, naar het Andriessenhuis. Daar is hij op 93-jarige leeftijd overleden. De Borculose veteraan wordt volgende week maandag gecremeerd. Namens Veteranenplatform Berkelland wordt een erewacht gevormd.