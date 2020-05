Markt in Winterswijk is weer open: klanten houden zich goed aan de regels

WINTERSWIJK - Deze woensdag mogen de marktkooplieden hun waren weer aanbieden. Er is clientèle, maar heel druk wordt het niet. Wat opvalt is de discipline onder ondernemers en bezoekers. Toezichthouders (boa’s) van de gemeente houden een oogje in het zeil, maar hoeven niet op te treden.

Ank Govers woont in het centrum en komt al jaren op de markt. Ze heeft net noten gekocht bij de kraam van Roché. ,,Ik ben blij dat de markt er weer is. Altijd gezellig. De drukte valt me nog niet eens tegen, maar ik heb inderdaad gemerkt dat er relatief weinig Duitsers zijn.’’

Mondkapjes

Peter Dahms en zijn vrouw Ruth Spell komen uit het Duitse Steinbeck. Ze dragen mondkapjes op de weekmarkt in Winterswijk, die voor het eerst sinds 21 maart weer open is. ,,Bij ons is dat verplicht. Jullie zijn daar wat losser in.’’

Grote borden met warme teksten heten de bezoekers in het Nederlands én Duits van harte welkom in Winterswijk en wijzen op het belang om anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Met krijt en linten op de grond worden ruime vakken aangegeven voor de marktramen. Voetafdrukken geven de looprichtingen aan.

Auto’s met Duitse kentekens zie je amper op de parkeerplaatsen in en rond het centrum van Winterswijk. Terwijl juist de stroom van Duitse klanten reden was voor burgemeester Joris Bengevoord om per 21 maart de weekmarkten op zaterdag (groot) en woensdag (wat kleiner) te verbieden.

‘Is de markt dicht geweest?’

Vader en zoon Pöhlman uit het Duitse grensdorp Rhede zijn er wel. Meestal kiezen ze voor de zaterdagmarkt, gemiddeld eens per maand. ,,Is de markt een paar weken dicht geweest? Dat wisten we niet eens.’’

Kaas, vis, de gezelligheid: de Pöhlmans houden van hun maandelijkse uitstapje naar Winterswijk. ,,En als we kleding nodig hebben lopen we even het centrum in. Leuke winkels, goedkoop, vriendelijk personeel’’, aldus de twee Duitsers.

Quote De atmosfeer hier is geweldig. Prima kwaliteit, redelijke prijzen, lekker eten. Wij komen hier heel graag Peter Dahms

Vriendelijke marktkooplieden

De lofzang op de Winterswijkse markt is oprecht. ,,De atmosfeer hier is geweldig. Prima kwaliteit, redelijke prijzen, lekker eten. Wij komen hier heel graag. Al wel twintig jaar’', zegt de Duitse Peter Dahms. Wat hem telkens weer raakt is de vriendelijkheid van de marktkooplieden en het personeel in de omliggende winkels. ,,Ze zijn veel aardiger dan bij ons. Dat is altijd zo geweest. En dat vind ik als Duitser heel bijzonder.”