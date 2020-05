Markt Winterswijk mag op woensdag weer mits coronaproof, bij succes daarna ook op zaterdag

Persverklaring gemeente Winterswijk

Op 6 mei heeft het kabinet de routekaart gepresenteerd om de maatregelen tegen het coronavirus de komende maanden stap voor stap te versoepelen. Voor burgemeester Joris Bengevoord is dit aanleiding om te onderzoeken of de markt in Winterswijk voorzichtig weer kan worden opgestart. Bengevoord: ,,We zijn met de marktvereniging en de veiligheidsregio in gesprek over de manier waarop we de markt in aangepaste vorm weer kunnen openen. In eerste instantie zal dat alleen op de woensdag zijn. Als dat goed gaat, kan de markt op zaterdag ook weer open. Dit kan wat mij betreft als de marktvereniging voldoende maatregelen neemt om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en het niet te druk wordt op de markt.”