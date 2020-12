Marktkooplui balen van verbod op verkoop ‘aan huis’ in Winterswijk: ‘Onbegrijpelijk’

WINTERSWIJK - Tot grote teleurstelling van een vishandelaar en een groenteboer in Winterswijk mogen marktkooplieden hun waren niet meer vanuit hun opslagpand verkopen. De coronanoodmaatregel is dit weekend per direct gestopt.

,,Onbegrijpelijk”, vindt visboer Bas van Dijk de maatregel. ,,De coronacrisis is nog lang niet voorbij.” Bij zijn opslaghal aan de Houtladingstraat heeft hij twee keer per week zijn viskraam Van den Berg uitgestald, die normaal op de markt in het centrum van Winterswijk staat.

Op woensdag- en donderdagmiddag pakt hij zo nog een graantje mee. Want zijn reguliere handel op de markt loopt dramatisch nu alle Duitsers wegblijven op de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt in Winterswijk. ,,Tachtig procent van mijn klanten zijn Duitsers. Die mis ik allemaal. Ik lijd een omzetverlies van 50 tot 60 procent.”

Advocaat ingeschakeld

Datzelfde geldt voor groente- en fruithandelaar Koos Prins: ,,Ik snap er helemaal niets van. Ik heb een advocaat ingeschakeld, want ik vind dat het niet klopt.” Zijn provisorische winkel in de hal aan de Koningsweg loopt uitstekend. ,,Ik krijg veel mensen die het fijn vinden om rustig en veilig te winkelen. Nu moeten ze weer naar de drukke supermarkt.”

De gemeente Winterswijk had in maart de marktkooplieden vanwege corona de mogelijkheid geboden om vanuit ‘huis’ te verkopen. De markt in het centrum was op dat moment gesloten. ,,Toen in juni de markt weer open ging hebben we ze nog een keer uitstel verleend. Nu zeggen we: het centrum en de markt is weer open. Daar moet de detailhandel plaatsvinden", aldus burgemeester Joris Bengevoord die de noodverordening per 1 december introk.

Winkel openen in het centrum

De kooplieden kregen nog een korte uitlooptijd tot 6 december. ,,Als ze buiten hun marktkramen om willen verkopen kunnen ze een winkel openen in het centrum,” is Bengevoords stelling. Dat de sluiting abrupt is, bestrijdt hij. ,,Ze wisten dat de noodverordening eindig was. Enkele weken geleden hebben ze een brief gekregen.”

Behalve de vis- en de groentehandelaren, vielen ook een dierenbenodigdhedenzaak en een olijfhandelaar onder de Winterswijkse regeling.

Leuk meegenomen in deze barre tijden

Ook wethouder centrumzaken, Henk Jan Tannemaat, vindt dat detailhandel in het centrum moet plaatsvinden en niet op een industrieterrein. ,,Ik snap dat deze handel leuk is meegenomen in deze barre tijden van corona. En dat elke omzet welkom is. Maar detailhandel buiten het centrum is gewoon niet de bedoeling.”

Ook de marktvereniging en de ondernemersvereniging ABH City hadden hem laten weten deze handel ‘aan huis’ niet-collegiaal te vinden. ,,Nu de markt weer helemaal terug is in het centrum, is dit dus het moment om die noodverordening in te trekken”, aldus Tannemaat.

Jan Pleiter, voorzitter van de marktvereniging, kan zich helemaal vinden het standpunt van de gemeente. ,,We staan nu weer op de Markt in het centrum van Winterswijk en hebben alles coronaproof gemaakt. De kramen staan ver genoeg van elkaar af en er zijn looppaden van zeven tot tien meter breed. Je kunt veiliger op de markt je boodschappen halen dan in de supermarkt."

Wegblijven Duitsers

De trek naar centrum moet zo veel mogelijk weer terug komen, vindt Pleiter. ,,Het wegblijven van de Duitsers nekt ons allemaal. Ik hoop dat snel de horeca weer open mag. Het drieluik horeca, winkels en markt is een gouden formule voor Winterswijk. We hebben elkaar allemaal nodig. Deze handelaren die tijdelijk vanuit hun pakhuis mochten verkochten mogen heel hard dankjewel zeggen voor deze fantastische regeling die ze hebben gehad.”

Zover zijn Koos Prins en Bas van Wijk nog niet. Ze proberen via Facebook het publiek achter zich te krijgen. Klanten die dankbaar gebruik maakten van de handel aan de Koningsweg en de Houtladingstraat. ,,We zijn buiten de markt om helemaal geen concurrent van de bestaande detailhandel", zegt Prins. ,,Want er zijn helemaal geen groente- en viswinkels in Winterswijk.”