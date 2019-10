Marktstraat even Malieveld: Achterhoeks boerenprotest in Berkelland

Doetinchem zet monument te koop vanwege bezuini­ging

16:41 DOETINCHEM - De gemeente Doetinchem zet het pand aan de Louise de Colignystraat te koop, waar in het verleden de sociale dienst in huisde. Het gebouw, dat staat in de Doetinchemse woonwijk De Pas, is sinds 2016 gemeentelijk monument.