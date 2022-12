Marloes (35) was logopedist en is nu theesommelier: ‘Kopje thee drinken is een genietmomentje’

het roer omIn deze rubriek vertelt wekelijks iemand uit de regio over de switch die hij of zij gemaakt heeft. Marloes Weerepas (35) uit Lichtenvoorde heeft iets met tekst en thee. Na haar studie logopedie in Nijmegen had ze, samen met een partner, zes jaar lang een eigen praktijk in Nijmegen.