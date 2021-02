Marte en Corina gaan er voor in het bootcampbos: ‘Mijn moeder vroeg gewoon of ik dit leuk vond’

ZELHEM - Corina Ebbers en Marte Schreuder zijn leerlingen van basisschool De Wijngaard in Doetinchem. De Zelhemse meiden, 12 en 11 jaar oud, zijn klasgenootjes in groep 8 én vriendinnen. Ze doen vrijwillig mee aan een pittige sportmiddag in bootcampbos De Heidenhoek in hun woonplaats.

,,Nee hoor, we moesten niet van onze ouders. Mijn moeder vroeg gewoon of ik dit leuk vond”, zegt Corina. Marte vult aan: ,,En we vinden het ook leuk.”



Echte sportfanaten zijn de twee niet, al skeeleren ze beiden graag. ,,En we moeten elke dag zes kilometer naar school fietsen.”



In totaal zeventien kinderen tussen de 11 en 18 jaar melden zich woensdagmiddag op de prachtige baan van voormalig militair sportinstructeur Grada Boschker in de Zelhemse buurtschap.

Gratis sporten in de krokusvakantie

De kinderen hebben positief gereageerd op het aanbod van de gemeente Bronckhorst om in deze coronatijd in beweging te komen en ze, in de woorden van sportwethouder Evert Blaauw, ,,achter dat scherm vandaan te trekken.”

Volledig scherm Corina Ebbers (grijs shirt) en Marte Schreuder klimmen in de touwen. © Theo Kock In vijf dorpen van Bronckhorst wordt deze krokusvakantie gratis gesport. Kickboksen en bootcamp. Voor de minder fysiek ingestelde jongeren is er een fotoworkshop op 25 februari en 4 en 11 maart. De beste of leukste foto wordt beloond met een spiegelreflexcamera.

Karin ten Heggeler van de gemeente Bronckhorst is tevreden over de animo van de plaatselijke jeugd. ,,Ongeveer 130 deelnemers hebben zich ingeschreven voor de sportactiviteiten. Nog eens 82 kinderen voor de fotoworkshop Het Beste Plaatje. En dat voor een programma dat in amper twee weken in elkaar is gezet.”

Bootcamp is een uit de Verenigde Staten overgewaaide buitensport die overeenkomsten vertoont met survival. Fysiek zwaar en intensief, oorspronkelijk bedoeld om Amerikaanse burgers in drie maanden tijd klaar te stomen voor het slagveld.

Motiveren niet nodig

Uiteraard gaat het er deze zonnige middag in de mooie buurtschap Heidenhoek gemoedelijker aan toe. ,,Het is niet zo belangrijk als onderdelen niet helemaal goed gaan. We zijn hier vanmiddag om lekker te bewegen”, zegt instructeur Grada Boschker, die wordt bijgestaan door vakleerkracht lichamelijke opvoeding Robin Usmany.



Bronckhorst heeft vijf gymdocenten van basisscholen ingezet om de sportbedrijven die de activiteiten organiseren bij te staan. De gemeente betaalt, dankzij de financiële steun van het kabinet om sporten voor de jeugd ook in coronatijd mogelijk te maken.



In groepjes van vier of vijf werken de kinderen, op vier na allemaal meisjes, het parcours in het Zelhemse bos af. Touwklimmen, sjouwen, behendigheidsoefeningen: hier en daar hebben ze uitleg nodig over de uitvoering, maar motiveren is niet nodig. Ze gaan er helemaal voor.