Martien Meiland blijft in 2021 in de Achterhoek ook een mediamagneet, of hij nou wil of niet

Hoe gaat het eigenlijk met ... Marke Mallem? ‘Marke bestaat door samenwer­ken’

5 januari EIBERGEN - Officieel is hij al sinds 1 november in functie. Met in december een eerste vergadering. Maar ja, onder coronaregime. Eibergenaar Peter van Heek is de nieuwe voorzitter van de Stichting Marke Mallem. Omwonenden van het 45 hectare grote gebied weten dat ‘met voorrang’ via een nieuwsbrief.