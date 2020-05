Martin Mos is de rust zelve in zijn Wehls landhuis, zelfs nu De Graafschap midden in een storm zit

Politie stopt verjaar­dags­feest met acht man in Winters­wijk

15:08 WINTERSWIJK - De politie heeft vannacht in Winterswijk een einde gemaakt aan een verjaardagsfeest waar acht personen aanwezig waren. De bijeenkomst is in strijd met de huidige regels die gelden om de verspreiding van het coronavirus te vertragen.