Martin Vrieze uit Noordijk: extra druk met rondbrengen van handdoekjes en zeep

Betalen voor natuur? Natuurmonu­men­ten draait hand niet langer om voor parkeer­geld, te beginnen bij Vorden

8:00 Met de auto naar landgoed Hackfort in Vorden voor een wandeling in de groenrijke omgeving? Dan moet je vanaf de zomer de knip trekken. Het landgoed is de eerste maar niet de laatste locatie waar Natuurmonumenten een parkeerbijdrage zal vragen voor het landgoed. Gaan we in de toekomst overal betalen voor een wandeling in de natuur?