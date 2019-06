Maserati in vlammen in Doetinchem, brand mogelijk aangestoken

Laborijn komt twee miljoen euro te kort door ‘domme fout’

7:10 AALTEN/ DOETINCHEM - Het zwaar onder vuur liggende Laborijn, komt twee miljoen euro per jaar tekort. Dat is ontstaan door een ‘domme fout’. De sociale dienst van Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek is namelijk vergeten de cao-verhoging van de werknemers van de sociale werkvoorziening op te nemen in de begroting.