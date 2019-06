Maserati van Doetinchemse scootertycoon in brand: mogelijk gerichte actie

DOETINCHEM - De Maserati van Armando Muis, scootertycoon in Doetinchem, is in de nacht van zondag op maandag in brand gevlogen. Het gaat waarschijnlijk om brandstichting en de eigenaar zelf vermoedt een gerichte actie.

,,Ik heb het wel een beetje zien aankomen”, zegt de hevig geschrokken eigenaar van het internationale scooterbedrijf La Souris, tevens shirtsponsor van De Graafschap. ,,Ik werd wakker van het alarm van de auto en hoorde geknetter. Ik keek naar buiten en zag een oranje gloed. Toen wist ik het al. Ik ben naar buiten gerend, zag de auto branden en heb 112 gebeld. Ook de heg en coniferen stonden al in brand. Ik ben snel naar binnen gerend om mijn zwangere vrouw en baby naar buiten en in veiligheid te brengen. Gelukkig was de brandweer er snel.”

Daardoor sloeg de brand niet over naar het huis en de Maserati van zijn vrouw.

Spoor naar mogelijke daders

Muis heeft direct de politie verteld van zijn vermoeden van brandstichting en hen op het spoor gezet van de mogelijke daders. ,,Ik kan daar nu niet te veel over zeggen”, is alles wat hij kwijt wil over de vermoedelijke brandstichters. Ook de vraag waarom hij het aan heeft zien komen, wil hij nu nog niet beantwoorden. ,,We willen eerst alles op een rijtje zetten en de beelden van de bewakingscamera’s bekijken.”

De Maserati die als verloren kan worden beschouwd is all risk verzekerd. ,,Dat is maar materiaal”, reageert Muis laconiek.