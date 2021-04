Massaal bouwen om woningnood op te lossen: 2250 nieuwe huizen erbij in Oude IJsselstreek

Om de woningbouw in Oude IJsselstreek te versnellen zijn de afgelopen maanden verschillende onderzoeken gedaan. Daaruit is gebleken dat er veel behoefte is aan nieuwe woningen, zoals al werd vermoed.



Het was al duidelijk dat er voor starters en senioren weinig mogelijk is op de woningmarkt. Maar er zijn ook huizen nodig voor gezinnen met kinderen die vanuit andere delen van Nederland naar de Achterhoek trekken, blijkt uit de onderzoeken. Ook arbeidsmigranten en statushouders hebben woonruimte nodig.

Woningnood niet alleen voor ouderen

De huidige woningnood in de gemeente is een gevolg van de periode dat de Achterhoek een krimpregio was, zegt wethouder Ben Hiddinga (Lokaal Belang). De bouw kwam in die tijd grotendeels stil te leggen, plannen gingen de ijskast in. Inmiddels is het tij echter gekeerd en is er onder meer een trek vanuit het westen naar de Achterhoek op gang gekomen.



Hiddinga: ,,Tot nu toe dachten we vooral dat het ouderen zijn die tegen hun pensioen aan zitten en hier van de rust willen genieten, maar uit de onderzoeken blijkt dat het vooral mensen zijn van tussen de 35 en 60 jaar. Gezinnen met mensen die hier werken, naar school gaan, noem maar op. Daar is ruimte voor nodig.”

‘Van binnen naar buiten’

In Oude IJsselstreek was afgesproken naar woningbouwplannen te kijken volgens het principe ‘van binnen naar buiten’: eerst de locaties binnen de dorpskernen gebruiken, dan pas buiten de grenzen kijken. ,,Maar met alleen inbreidingslocaties redden we het niet”, zegt Hiddinga. ,,Er is plek voor achthonderd nieuwe woningen in de verschillende kernen, maar de vraag is zó groot dat dat aantal hoger moet. Daarom heeft de gemeenteraad ons gevraagd ook te kijken naar uitbreidingslocaties.”

Volledig scherm Nieuwe woningbouwlocaties in Oude IJsselstreek © Rik Bors

Er zijn nu vijf plekken aangewezen voor die uitbreidingslocaties, waar samen nog eens tussen de 1.400 en 1.900 woningen gebouwd kunnen worden. Het gaat om Varsseveld Noord en -West, Terborg Voorbroek, Ulft Biezenakker en Gendringen Lenteleven.



Deels zijn het oude plannen die nieuw leven worden ingeblazen en waar de gemeente de grond al grotendeels in handen heeft. Voor andere plekken heeft Oude IJsselstreek inmiddels het voorkeursrecht op de benodigde grond gevestigd. Dat houdt in dat de gemeente het eerste recht van aankoop heeft.

Vraagtekens bij uitbreiding Varsseveld

In de gemeenteraadsvergadering over het onderwerp werden er donderdagavond vooral vraagtekens bij de uitbreidingslocatie Varsseveld Noord gezet. Heini Peters van Pro! zag deze locatie het liefst ingeruild voor een plek in Varsseveld Zuid vanwege de natuurwaarden.



Een amendement hierover trok hij echter in na de toezegging van Hiddinga om zorgvuldig naar het gebied te kijken. ,,De natuurlijke waarden krijgen hier voorrang. We gaan het landschap goed lezen en daar de bouwplannen op aanpassen. Dat kan betekenen dat er een kleinere bebouwingsdichtheid komt, maar dat is dan maar zo.”



De gemeenteraad ging unaniem akkoord met de uitbreidingslocaties, waardoor het proces verder kan en straks ontwikkelaars kunnen worden gezocht die de huizen gaan bouwen. Hiddinga: ,,In een locatiepaspoort gaan we beschrijven waar de locaties aan moeten voldoen. Het moeten geen Vinex-wijken worden, maar wijken met een echt Achterhoeks karakter. Met oog voor het landschap er omheen, veel groen en ruim opgezet.”

Bouwen in de Achterhoek In de hele Achterhoek is de behoefte aan nieuwe woningen groot. Het is dan ook niet alleen Oude IJsselstreek die plannen maakt voor nieuwbouw. Zo gaat het tempo van de woningbouw in de oostelijke Achterhoek de komende jaren flink omhoog. Oost Gelre wil dat er naast de al geplande 317 woningen tot en met 2025 nog eens 280 stuks extra worden gebouwd. Buurgemeente Winterswijk wil 665 nieuwe woningen bouwen. Doetinchem maakte enige tijd geleden bekend te willen groeien naar 70.000 inwoners. Dat zou inhouden dat er zo’n 5700 nieuwe huizen moeten komen. Plannen zijn er onder meer voor huizen op de vroegere velden van Viod, aan de Oude IJssel, bij het station en aan het Zaagmolenpad. In Bronckhorst zijn 160 aanvragen ingediend voor de nieuwbouw of realisatie van in totaal zo’n vijfhonderd huizen in verschillende dorpen. Aan de plannen voor ongeveer honderd nieuwe huizen wil de gemeente in ieder geval meewerken en naar verwachting volgt er ook nog groen licht voor een aantal andere bouwplannen.