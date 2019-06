Massaal protest tegen ‘verkwanseling Needse Berg’

Foutje bedankt! Het waardevolle open essenlandschap op de Needse Berg wordt door missers van de gemeente Berkelland verkwanseld. Jarenlang zette de gemeente zich in voor behoud van het waardevolle landschap, maar nu mag er toch een grote rijhal in het open landschap verrijzen. Omdat Berkelland een ondeugdelijk bestemmingsplan buitengebied maakte, dat door de Raad van State vernietigd werd, mag er van het CDA-GB-VVD-college toch gebouwd worden op de berg. De megastallen mogen van de baan zijn, de manege is evenzeer in strijd met het beleid van de afgelopen decennia om de Needse Berg te beschermen.

Procederen

Dat stellen omwonenden en tal van andere bezorgde Needenaren, die in totaal 23 zienswijzen hebben ingediend en 900 handtekeningen hebben gezet tegen het bestemmingsplan voor de Diepenheimseweg 29 in Neede. Ze hebben advocaten in de arm genomen en kondigen door te procederen tot de Raad van State als de gemeenteraad van Berkelland deze maand groen licht geeft voor de plannen. Ook de Gemeenschapsraad Neede en de Historische Kring Neede maken zich zorgen over het landschap. Donderdagavond buigt de Berkellandse politiek zich in een raadscommissievergadering over de plannen.

Volgens advocaat R. de Kamper van één van de omwonenden wijzigde Berkelland in 2013 bewust de agrarische bestemming in wonen. „Daarna heeft een vernietiging van het bestemmingplan plaatsgevonden die daar niets mee te maken heeft. Er is een nieuwe poging ondernomen om het bestemmingsplan weer opnieuw in procedure te brengen, maar nog altijd is de woonbestemming niet rond. Nu wordt de agrarische bestemming weer terug getoverd, maar zonder toereikende onderbouwing van die keuze. Wij nemen aan dat de zakelijke wensen van eigenaar Nijhof hierin doorslaggevend zijn en geen ruimtelijke en planologische overwegingen.”

In 2016 en 2018 besloot de gemeenteraad opnieuw de agrarische bouwmogelijkheden op dit perceel te verwijderen. Toch wil het CDA-GB-VVD-college nu agrarische bouwmogelijkheden plotseling wel toestaan, omdat dit juridisch niet anders zou kunnen op basis van het nu geldende oude bestemmingsplan uit 1987 en omdat eigenaar Nijhof er agrarische activiteiten zou ontplooien. Dit wordt door raadsman Fokke Voerman van Bax-advocaten en andere omwonenden bestreden. Volgens Voerman heeft Berkelland nooit onderzocht of er wel agrarische activiteiten waren en werden er alleen maar een tractor en caravans gestald in de schuur achter de Diepenheimseweg 29.

'Niet te begrijpen'

Volledig scherm Bouwplan manege Needse Berg © Gemeente Berkelland

„Het is derhalve niet te begrijpen dat een paardenhouderij met een vergroting van de huidige schuur tot 33 meter, met een grote rijhal 45 x 25 meter en een paardenbak is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.” Dat Nijhof nu toch mag bouwen van Berkelland noemt hij een ‘cadeautje van de gemeente’ aan de ondernemer en ‘ad-hoc-planologie’, waarbij de waardevolle Needse Berg en de belangen van omwonenden geweld worden verkwanseld.