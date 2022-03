Massale respons op oproep om hulpgoederen voor Oekraïners bij Bohero in Borculo

Inmiddels genoeg kleding

„In overleg met Beja Kluiters van hulporganisatie Spoetnik stoppen we nu met kleding; daarvan hebben we nu genoeg. We concentreren ons verder echt op voeding, medicijnen en spul voor persoonlijke verzorging”, zegt Podde. „Van te voren hebben we aangegeven als humanitaire organisatie géén goederen te willen aanpakken die militair kunnen worden gebruikt. Maar soms hebben mensen goedbedoeld ook het idee dat deze spullen naar een derde-wereldland gaan. Daarom weigeren we dus ook wel eens wat. We concentreren ons op hulp in deze oorlogssituatie.”